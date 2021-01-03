  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 2 °C
»

Pınar Gültekin cinayeti davasının ikinci duruşması yarın yapılacak

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına yarın devam edilecek.
Pınar Gültekin cinayeti davasının ikinci duruşması yarın yapılacak

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak ikinci duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılacak. Diğer tutuklu sanık Mertcan Avcı ise mahkeme heyeti huzurunda savunma yapacak.

Saat 13.30'da başlayacak duruşmaya Gültekin'in yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Muğla Barosu temsilcileri, kadın hakları derneklerinin üyeleri ve taraf avukatlarının katılması bekleniyor.

Duruşmada, 23 Aralık 2020'de yapılan keşifle ilgili bilirkişi raporunun değerlendirileceği ve haklarında zorla getirilme kararı verilen 2 tanığın dinleneceği öngörülüyor.

Sanık Cemal Metin Avcı'nın panik atak teşhisi ve Gültekin'in kesin ölüm nedenin saptanması için adli tıp kurumundan gönderilen raporların da duruşmada değerlendirilmesi bekleniyor.

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) kaybolduktan 5 gün sonra 21 Temmuz 2020'de cesedinin bulunmasıyla ilgili genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis eşi, ilaç içerek intihar etti02 Ocak 2021 Cumartesi 14:38
  • Şişli'de hemşirenin yaşadığı dehşet anları kamerada31 Aralık 2020 Perşembe 21:12
  • İmam nikahlı eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü31 Aralık 2020 Perşembe 20:13
  • Taksiciyi bacağından vurup kaçtı31 Aralık 2020 Perşembe 19:17
  • Tartıştığı kuzenini tüfekle vurarak öldürdü31 Aralık 2020 Perşembe 19:04
  • Alışverişten dönen liseli Hanife Büşra'nın başına yorgun mermi isabet etti31 Aralık 2020 Perşembe 18:34
  • Yargıda 2020 böyle geçti31 Aralık 2020 Perşembe 11:08
  • Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı30 Aralık 2020 Çarşamba 23:29
  • Eşi tarafından alıkonulan kadını polis kurtardı30 Aralık 2020 Çarşamba 22:33
  • İl başkanına silahlı saldırıyı yapan şüpheli yakalandı30 Aralık 2020 Çarşamba 22:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti