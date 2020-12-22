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Pınar Gültekin cinayetinde, bugün olay yerinde keşif yapılacak

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldürüp, cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılandığı davada, bugün olay yerinde keşif yapılacak.
Pınar Gültekin cinayetinde, bugün olay yerinde keşif yapılacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi.

Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Muğla Jandarma Komutanlığı ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda, HTS kayıtlarından, tutuklu şüpheli Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede tutuklandı. Soruşturma sonunda, evli ve 1 çocuk babası Cemal Metin Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeş Mertcan Avcı hakkında da 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DURUŞMADA KEŞİF KARARI ALINDI

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 9 Aralık günü görülen duruşmada, Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, olay  yerinde keşif yapılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talebi yerinde buldu. Heyet, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınması ile bugün olay yerinde olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifeti ile keşif yapılmasına karar verdi. Karar doğrultusunda, keşif anında olayda kullanılan varil ile benzer ölçülerde bir varil ve sanığın kullandığını belirttiği özellikte palet bulundurulması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazıldı.

Bugün yapılacak keşifte mahkeme heyeti ile davanın tarafları ve sanıklar da hazır bulunacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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