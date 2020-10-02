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Pınar Gültekin cinayetinde, katil zanlısının kardeşi de tutuklandı

Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili tutuklu katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı (26) gözaltına alındı. 'Delil karartmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Mertcan Avcı, tutuklandı.
Pınar Gültekin cinayetinde, katil zanlısının kardeşi de tutuklandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki çöp variline koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

İl Jandarma ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 aylık titiz bir çalışmanın ardından yeni bir bulguya ulaştı. HTS kayıtlarına göre, tutuklu katil zanlısı Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyalleri ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edildi. Yaşanan bu gelişme üzerine dün sabah Mertcan Avcı da Akyaka'da ailesiyle kaldığı evde gözaltına alındı. Mertcan Avcı'nın jandarmadaki ifadesinde, "Ben ağabeyime yardım etmedim. Delil karartmak gibi bir niyetim asla olamaz" dediği öğrenildi.

Bağ evinde bulunan depodan içki almak için eve gittiğini ileri süren Mertcan Avcı'nın, "İş yeri için biraları almaya gidiyordum. Herhangi bir şey görmedim. Zaten içkileri alıp geri çarşıya indim" dediği belirtildi.

Mertcan Avcı, dün akşam 'delil karartmak' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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