  • BIST 1.378
  • Altın 463,809
  • Dolar 7,6854
  • Euro 9,3422
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
»

Pınar Gültekin cinayetinde, olay yerinde keşif yapılacak

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldürüp, cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılandığı davada, yarın olay yerinde keşif yapılacak.
Pınar Gültekin cinayetinde, olay yerinde keşif yapılacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi.

Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Muğla Jandarma Komutanlığı ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda, HTS kayıtlarından, tutuklu şüpheli Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede tutuklandı. Soruşturma sonunda, evli ve 1 çocuk babası Cemal Metin Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeş Mertcan Avcı hakkında da 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DURUŞMADA KEŞİF KARARI ALINDI

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 9 Aralık günü görülen duruşmada, Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, olay  yerinde keşif yapılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talebi yerinde buldu. Heyet, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınması ile 22 Aralık Salı günü, olay yerinde olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifeti ile keşif yapılmasına karar verdi. Karar doğrultusunda, keşif anında olayda kullanılan varil ile benzer ölçülerde bir varil ve sanığın kullandığını belirttiği özellikte palet bulundurulması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazıldı.

Yarın yapılacak keşifte mahkeme heyeti ile davanın tarafları ve sanıklar da hazır bulunacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran nükleer anlaşmasının tarafları ABD'nin anlaşmaya dönmesine olumlu bakıyor21 Aralık 2020 Pazartesi 14:36
  • Fransa Kovid-19 aşı uygulamasına pazar günü başlayacak21 Aralık 2020 Pazartesi 14:35
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden yeğeni toprağa verildi21 Aralık 2020 Pazartesi 14:28
  • Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kısıtlamaları gevşetmeyeceği sinyalini verdi21 Aralık 2020 Pazartesi 14:20
  • Milli Gözetim Radarı'nın saha çalışmaları tamamlandı21 Aralık 2020 Pazartesi 14:08
  • Hatay'da 5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı21 Aralık 2020 Pazartesi 14:07
  • MSB'den yükümlüler için askerlik yoklamasına ilişkin duyuru21 Aralık 2020 Pazartesi 14:06
  • Mardin'de yasadışı bahis ve tefeci operasyonu: 15 gözaltı21 Aralık 2020 Pazartesi 13:57
  • Karadenizli sanatçı Hüseyin Aydın, hayatını kaybetti21 Aralık 2020 Pazartesi 13:37
  • Cinsel istismardan yargılanan şeyhin evinde keşif yapıldı21 Aralık 2020 Pazartesi 13:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti