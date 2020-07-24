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Pınar Gültekin cinayetini aydınlatmak için 2 bin saatlik görüntü izlendi

Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri, cesedi Ula ilçesindeki ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi genç kızın tutuklanan katil zanlısına yardım eden ikinci bir kişinin izine rastlamadı.
Pınar Gültekin cinayetini aydınlatmak için 2 bin saatlik görüntü izlendi

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi genç kızın tutuklanan katil zanlısına, yüzün üzerinde görgü tanığının ifadesi, 2 bin saatlik görüntü ve telefon kayıtlarından ulaşıldığı öğrenildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekip, kayıp başvurusunun ardından Pınar Gültekin'i bulmak için telefon kayıtları ve sosyal medya hesaplarından genç kızı tanıyanların listesini oluşturdu.

Emniyet yetkililerinden de yardım alan ekipler, cinayetten birkaç gün önce Gültekin'in en yakınında bulunan 100'ün üzerinde kişinin bilgisine başvurdu.

Olağan şüphelileri belirleyen ekipler, bir taraftan da yüzlerce güvenlik kamerasını tarayarak 2 bin saatlik görüntüyü inceledi.

Tüm detayları en ince ayrıntısına kadar değerlendiren ekipler, tüm şüpheler üzerinde toplanan Gültekin'in eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı'yı gözaltına aldı.

Elde edilen kamera ve telefon kayıtlarında yapılan incelemede zanlıya cinayetin işlenmesinde ve sonrasında yardımda bulunan ikinci bir kişinin izine rastlanmadı.

Zanlının, 6 aydır görüşmediğini belirttiği Gültekin ile 16 Temmuz'da telefon görüşmesi yaptığı ve aralarında çok sayıda görüşme olduğu belirlendi.

Kamera ve telefon kayıtlarından elde edilen delillerle daha fazla olayı gizleyemeyeceğini anlayan Avcı, cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı.

Olay
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisinde ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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