Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin o vekilin ismini açıkladı

MUĞLA'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP'li bir milletvekilinin "Davadan vazgeç" dediği iddiasına yönelik açıklama yaptı.

Gültekin, kendisini arayan kişinin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Gültekin, "Taziye dileklerinde bulundu. Taziye dileklerinden sonra, 'Vazgeç, kamu davası devam ediyor' dedi" diye konuştu. Sıddık Gültekin telefon konuşmasının 1.5-2 dakika sürdüğünü belirtti.



Kızı Pınar Gültekin'in katledilmesinin ardından CHP'li bir milletvekilinin davadan vazgeçmesini söylediğini iddia eden Sıddık Gültekin basın açıklaması yaptı. Gültekin, 4 Ocak'ta duruşma sonrasında açıklama yapacağını yanlış haberler çıkması üzerine açıklama yapmaya mecbur kaldığını belirtti. Gültekin, "Bugüne kadar sessiz kaldım. Biraz heyecanlanıyorum, çünkü ilk defa medyanın karşısına çıkıyorum. Ben acılı bir babayım, beni de mazur görün. Ayın 16'sında kızım Muğla'da diri diri yakıldı. Ayın 23'ünde telefonum çaldı. Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Taziye dileklerinde bulundu, taziye kelimesinden sonra 'Davadan vazgeç' dedi bana. 'Kamu davası zaten devam eder. Biz senin yanındayız. Ne gerekiyorsa yapacağız' dediler. Çünkü karşı taraf, annesi CHP'de bir ilçe başkanı olduğunu biliyorum. Aynı partideler ve söyleyeceğim kelime harfi harfine doğrudur. 'Aksi ispat edilirse intihar ederim' demişim. Ve ben kabul etmedim, kızınız olsa acaba siz kabul eder misiniz? Telefonu kapattım, tahminen 1,5-2 dakika sürmedi. Olayı da kapattım" dedi.



Gültekin, kızının taziyesinden 20 gün sonra Hizan CHP İlçe Başkanı Aydın Sadak'ın akraba ve arkadaşlarını devreye sokarak kendisiyle görüştüğünü söyleyerek "Bana ulaştılar, geldiler, inanmadım ilk önce. Dedim ki sizi kim aradı. Süleyman Girgin'in aradığını söyledi. Telefonunu çıkardı, beni arayan kişinin, onu arayan kişiyle aynı olduğunu gördüm. Ben kabul etmedim. Defalarca beni aradı. Defalarca orada birebir görüştük. 'Ne kadar para istersen veririz, yeter ki davadan vazgeç, zaten kamu davası sürüyor.' Benim kızıma Muğla'dan çok iftiralar atıldığı için canı pahasına da olursa İstanbul tapusunu da verseler bile ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Sonuna kadar nereye giderse gitsin. Ben zaten yaşayan bir ölüyüm. O yüzden davadan vazgeçmedim. İstanbul'a geldim. (Aydın Sadak) Beni iki sefer daha aradı" ifadelerini kullandı.



"BEN İFTİRA ATMIYORUM"



Sıddık Gültekin, "Ben neden yalan atayım, benim siyasi bir çıkarım mı var? Ben acılı bir babayım, zaten derdimle uğraşıyorum. Ben neden yalan atayım? O haberlere çok üzülüyorum. Neden iftira atayım? Ben hiçbir siyasi partiye üye değilim. Ben iftira atmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de mal etmiyorum. Ben kişiler üzerinden konuşuyorum. Daha sonra Veli Ağbaba aradı. Veli Ağbaba'ya da aynısını söyledim. Daha sonra Özgür Özel de aradı, aynısını ona da söyledim. Ve 4 Ocak'ta ben açıklama yapacaktım, ancak çok yalan haberler var, o yüzden ben açıklama yaptım. Ben yalan atıyorum, haber çıkmadan bir gün önce CHP ilçe başkanını görevden alıyorlar Hizan'da" şeklinde konuştu.





SÜLEYMAN GİRGİN'İN FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ



Gültekin, cep telefonundan kendisini arayan milletvekili Süleyman Girgin'in fotoğrafını göstererek "Çünkü Özgür Özel bey, 'gerekeni yapacağız' dediler. 'Partimiz içinden böyle insanları kabul etmiyoruz' dediler. Gereken yapılacak ve Özgür Özel bey bana dedi ki 'sonuna kadar yanındayız ve davayı takip edeceğiz'. Beni arayanın da bu olduğunu söylediler" dedi.





"BÖYLE BİR ŞEY KABUL EDİLEMEZ"



Sıddık Gültekin, iddiaların yalan olduğuna yönelik ise "Diyelim ki ben yalan atıyorum, bir ilçe başkanı neden yalan atsın. Neden 10 sefer arasın. Şimdi bazı insanlar parasına malına güveniyorlar. Benim kızım satılık değildi. Muğla'da diri diri yakıldı benim kızım. Bu kabul edilecek bir şey değil. Bir insanın öldüreceksin parayla insanı bağlayacaksın. Böyle bir şey kabul edilemez, bütün duyarlı insanlara sesleniyorum, artık Pınarlar ölmesin, Türkiye'de kadın cinayeti yaşanmasın. Bütün Türkiye'nin arkamda olduğunu hissediyorumö dedi.



Gültekin, olayın gerekçesini soran basın mensuplarına, "Gerekçe ortada. Katilin, caninin annesi Muğla'da CHP İlçe mi, İl Başkanlığı mı yapıyor zaten olay günü istifa ediyor, gerçek ortada. Ben gerekçenin ne olduğunu bilmiyorum. Soru da almıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.