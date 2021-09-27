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Pınar gültekinin davasında kritik gün

Muğla'da boğularak öldürülüp cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılanmasına bugün devam edilecek.
Pınar gültekinin davasında kritik gün

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. 21 Temmuz 2020'de soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını ve üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.

Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Gültekin, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan mahkemece tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyalinden ağabeyi ile aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da mahkemece tutuklandı. 15 Şubat 2021'deki duruşmada Mertcan Avcı, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliye edildi.

Pınar Gültekin'in ailesi, avukatları Dr. Avukat Rezan Epözdemir aracılığıyla sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçunu işlediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Pınar Gültekin cinayetini soruşturan Muğla Cumhuriyet Savcılığı, 2 Ekim'de şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Avukat Epözdemir ise karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Muğla Sulh Ceza Hakimliği de itirazın kesin olarak reddine hükmetti.

Avukat Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı'nca kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kararı bozarak 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmesine karar verdi. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, şüpheliler baba Selim Avcı, anne Ayten Avcı ve tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme olayı sonrasındaki bir zaman diliminde birlikte olay mahalline gidip suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti. Avukat Epözdemir, Avcı'nın boşandığı eşi Eda Karagün'ün 3'üncü duruşmada verdiği çelişkili ifadelerin iddianamede yer aldığını hatırlatarak Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin de bozma kararını göz önünde bulundurarak şüphelilerin ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ettiğini açıkladı.

Cemal Metin Avcı, bugün 6'ncı kez hakim karşısına çıkacak. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde öğleden sonra başlayacak duruşma öncesinde Muğla Adalet Sarayı önünde polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Duruşmayı Gültekin'in ailesinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının ve kadın dayanışma gruplarının da takip etmesi bekleniyor. Cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan sanığın annesi Ayten ve babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın sanık olarak savunmalarının alınacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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