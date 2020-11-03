Pınar'ın katilinin SEGBİS talebi reddedildi

MUĞLA'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın duruşmaya (SEGBİS) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılma talebi mahkemece reddedildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da evli ve 1 çocuk babası Metin Cemal Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede kardeş Mertcan Avcı hakkında da 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası talep edildi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, konuyla alakalı açıklama yaptı. Epözdemir, sanık avukatlarının 15 Ekim'de mahkemeye başvurarak sanığın duruşmaya SEGBİS ile katılmasını talep ettiğini belirterek bu karara itiraz ettiklerini ifade etti. Epözdemir, "Sanık Cemal Metin Avcı'nın müdafilerinin, sanığın duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılması yönündeki talebinin reddine karar verilmesini istedik. Sanığın savunması alınırken jest ve mimiklerinin yargılamanın en temel hususlardan biri olduğunu ifade ettik" dedi.

Epözdemir, "Nitekim buna ilişkin itirazımızı etraflıca yazdık ve mahkeme talebimizi kabul etti. Duruşmada hazır edilmesine karar verdi. Bu karar adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması bakımından çok daha isabetli oldu. Afyonkarahisar T Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanığın 9 Kasım'da Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilecek.