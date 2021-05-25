Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayımlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Piri Reis Üniversitesi’ne çok sayıda öğretim üyesi alınacak. Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 25 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Alınacak olan 37 öğretim elemanında aranılan nitelik ve unvanlar şöyle sıralandı: Profesör Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi
Başvurular başladı ve 25 Mayıs’tan itibaren 15 gün sürecek.
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