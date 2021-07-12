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Pis kokuyor göl temizlensin

Çankaya’da Atakule’nin hemen dibinde yer alan Botanik Parkı’nın içindeki gölün kirli ve pis olması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, gölün pis bir şekilde koktuğunu söyleyerek ilgililerden gölü temizlemesini istiyor.
Pis kokuyor göl temizlensin

Çankaya’da yer alan Botanik parkı gün içerisinde yüzlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Parkın içindeki gölün ise kirli ve pis olması ziyaretçilerin tepkisine neden oluyor. Göl içerisinde çöplerin birikmesi etrafa kötü koku yayılmasına neden olurken, ziyaretçilerin göl çevresinde yürümesine engel oluyor.

ZİYARETÇİLER KOKUDAN RAHATSIZ

Vatandaşlar, gölün içerisinde şişe ve ölü kuş dahi bulunduğuna işaret ederek, ilgili belediyeden gölü temizlemesini istiyor. Gölün etrafında yürüyemez olduklarını belirten vatandaşlar, “Göl çok bakımsız. İçi çöplerle dolu. Güvercin ölüsü dahi var. Suyun kirli olduğu renginden belli. İnsanlar kokudan rahatsız durumda.”

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BAKIMSIZ VE KİRLİ

 “Belediyeden burayı temilemesini istiyoruz. Burası Ankaranın en turistik mekanlarından birisi. Atakule’yi ziyarete gelen herkes buraya uğramadan gitmez. Burası Başkent’in sembol parklarından birisi. Bu yüzden acilen temizlenmeli” ifadelerini kullanıyor.

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BAŞKENT’İN SEMBOL PARKLARINDAN

Bir başka vatandaş ise parkın ya aylarında ziyaretçi sayısın bir hayli fazla olduğunu hatırlatarak, “Şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenler buraya geliyor. Burası bir nebzede olsa insanını rahatlatıyor. Ankara’nın en güzel parklarından birisidir. Çok huzurlu bir ortamı var. Buna rağmen göl bir şekilde kirletilmiş ve temizliği aksatılmış. Etrafa kötü koku yayıyor. Umarım en kısa sürede eski haline kavuşur. Burası vakit geçirmek için oldukça ideal bir alan” diye konuşuyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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