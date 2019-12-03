'PISA 2018' yorumu

PISA 2018 sonuçlarını değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Selçuk "PISA 2018'de OECD ülkeleri içerisinde her üç alanda da puanlarını artıran üç ülkeden birisi olmamız, başarı yolunda en somut gösterge oldu."dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "PISA 2018'de OECD ülkeleri içerisinde her üç alanda da puanlarını artıran üç ülkeden birisi olmamız, başarı yolunda en somut gösterge oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, Twitter üzerinden Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Selçuk "PISA 2018'de OECD ülkeleri içerisinde her üç alanda da puanlarını artıran üç ülkeden birisi olmamız, başarı yolunda en somut gösterge oldu. Okullarımız arasındaki başarı farklarını azalttıkça listedeki yerimiz daha da yükselecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından her 3 yılda bir düzenlenen ve 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren PISA testinin 2018 yılı sonuçları açıklanmıştı.

OECD ülkeleri içerisinde matematik ve fen puanlarını en çok artıran ülke Türkiye olmuştu. Türkiye'nin okuma becerileri alanında 2015'te 428 olan ortalama puanı, 38 puanlık artışla 466'ya yükselmişti. 2015'te 420 olan ortalama matematik puanı 34 puanlık artışla 454'e çıkmıştı. Benzer şekilde 425 olan ortalama fen puanı 43 puanlık artışla 468'e yükselmiş ancak yükselişe rağmen puanlar ortalamanın altında kalmıştı.