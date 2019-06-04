  • BIST 90.346
  • Altın 249,105
  • Dolar 5,8643
  • Euro 6,5566
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 25 °C
»

Pişkin hırsızlar Adana'da!

Adana'da bir marketin duvarını yıkıp içeriye giren iki hırsızın, markette kola içtikleri belirlendi. Alarmın devreye girmesi ile kaçan şüphelilerin ayrıca paketlerce sigara çaldıkları da tespit edildi.
Pişkin hırsızlar Adana'da!

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir marketin duvarını yıkıp içeriye giren iki hırsızın, markette kola içtikleri tespit edildi.

Doktor Ahmet Sadık Bulvarı'nda ağız maskesi takan iki hırsız, bir firmaya ait süpermarkete havalandırma boşluğu yanındaki duvarı yıkarak girdi.

Dolapta bulunan kolalara yönelen hırsızlar, bir miktar kolayı tükettikten sonra alarm çalması üzerine panikledi. Ardından sigara bölümüne giden hırsızlar, buradan yanlarına alabildikleri kadar sigarayı alarak marketten kaçtı.

KOLA İÇTİLER, SİGARA ÇALDILAR

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir süre şüphelileri market içerisinde aradıktan sonra inceleme yaptı.

Kırılan duvarın yanında hırsızlara ait malzeme bulan ekipler, şüphelilerin marketin içinde kola içtiklerini, kaçarken de yanlarına sigara aldıklarını tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avanos'ta kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü31 Mayıs 2019 Cuma 04:03
  • Meriçliler'e tefecilik operasyonunda 8 tutuklama31 Mayıs 2019 Cuma 04:01
  • Fabrika deposunda taciz iddiası31 Mayıs 2019 Cuma 03:58
  • Küçük Zeynep'e çarpan vicdansız sürücü serbest bırakıldı31 Mayıs 2019 Cuma 03:55
  • Çekmeköy'de mobilya atölyesinde yangın31 Mayıs 2019 Cuma 03:54
  • Motosikletten düşen çantası bomba paniğine neden oldu31 Mayıs 2019 Cuma 03:53
  • Kaynananın geline fırlattığı diş fırçası 'silah' sayıldı30 Mayıs 2019 Perşembe 11:52
  • Kara havacılık davasında karar çıktı30 Mayıs 2019 Perşembe 11:04
  • Antalya'da korkutan yangın30 Mayıs 2019 Perşembe 06:38
  • Polisten kaçarken hastanelik oldular30 Mayıs 2019 Perşembe 06:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti