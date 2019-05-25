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Pitbull'un saldırdığı kedi ağır yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sahibi tarafından gezintiye çıkarılan pitbull cinsi köpek, bir anda saldırdığı sokak kedisini ısırıp sağa sola salladı.
Pitbull'un saldırdığı kedi ağır yaralandı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bulvar üzerinde sahibi tarafından, tasması olan ancak ağızlık takılmadan gezintiye çıkarılan pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, kediyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Isırdığı kediyi sağa- sola çarpan köpeğe kediyi bıraktıramayan vatandaşlar, sopalarla vurdu. Köpek sahibinin de çabaları sonuçsuz kaldı. Pitbull bir süre sonra, kediyi bıraktı.

Vatandaşların tepki gösterdiği hayvanın sahibi ise köpeğiyle olay yerinden uzaklaştı. Konudan haberdar olunca olay yerine gelen Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, tedavisi için kediyi götürdü. Durumu ağır olan kedinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yaşanan olay ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenerek, sosyal medyadan paylaşıldı. Dernek Başkanı Şenay Tekinbaş da bu görüntüleri paylaşıp, köpeğin sahibinin bulunması için emniyete şikayetçi olacağını söyleyip, tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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