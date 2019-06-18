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Piton timsaha acımadı canlı canlı yedi

Piton timsaha acımadı canlı canlı yedi
Görüntüde pitonun bir timsahı canlı canlı yuttuğu görülüyor.
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