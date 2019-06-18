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Piton timsaha acımadı canlı canlı yedi
Piton timsaha acımadı canlı canlı yedi
Görüntüde pitonun bir timsahı canlı canlı yuttuğu görülüyor.
18 Haziran 2019 Salı 10:00
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.