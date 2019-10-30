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Piton yılanı derisi, fildişi, gergedan boynuzu... Hepsi bu operasyonda ele geçirildi

İstanbul'da satışı yasak 4 metre 60 santimetre uzunluğunda piton yılanı derisi, 2 fildişi, 1 gergedan boynuzu, fildişi tesbih, gergedan boynuzu tesbih, damla kehribar tesbih, baston ve satranç takımının da aralarında bulunduğu 269 obje ele geçirildi.
Piton yılanı derisi, fildişi, gergedan boynuzu... Hepsi bu operasyonda ele geçirildi

Kağıthane'de bir eve düzenlenen operasyonda satışı yasak 4 metre 60 santimetre uzunluğunda piton yılanı derisi, 2 fildişi, 1 gergedan boynuzu, fildişi tesbih, gergedan boynuzu tesbih, damla kehribar tesbih, baston ve satranç takımının da aralarında bulunduğu 269 obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldığı bir ihbarda Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) gereği satışı dünyada yasak olan fil, gergedan, piton yılanı dişlerinden üretilen baston, tesbih, satranç taşı gibi ürünlerin satıldığını öğrenerek çalışma başlattı.

PİYASA DEĞERİ 1 BUÇUK MİLYON LİRA

Kaçakçılık polisleri 23 Ekim’de Kağıthane’de bulunan bir eve baskın düzenledi. Yapılan operasyonda Azerbaycan uyruklu N.S. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 189 gergedan, fildişi ve damla kehribar tesbih, 2 fil dişi, 1 gergedan boynuzu, 4 metre 60 santimetre uzunluğunda piton yılanı derisi, 62 fil dişi obje, 14 tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 269 objelerin yasadışı yollardan ülkeye sokulduğu belirtilirken, yaklaşık arak 1 milyon 500 bin lira değerinde olduğunu ileri sürüldü.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Ele geçirilenlerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından ürünlere ilişkin raporlama yapacağı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Azerbaycan uyruklu N.S., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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