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Piyasalar, Fed'in faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak faiz kararı ve yoğun veri takvimine odaklandı.
Piyasalar, Fed'in faiz kararına odaklandı

Commerzbank ABD ve Fed Ekonomisti Cristoph Balz, "ABD'de enflasyonun çok zayıf gelmesi durumunda ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini sıfır seviyelerine doğru çekebilir" dedi.

Balz, "Fed, bu haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde yüzde 1,50-1,75 aralığına çekebilir" diye konuştu.

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy ise, "Fed Başkanı Jerome Powell, toplantıda faiz indiriminde ara verileceği ve aralık ayında indirime gidilmeyeceği mesajları verebilir" değerlendirmesinde bulundu.

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