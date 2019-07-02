Piyasalar G-20 zirvesiyle rahatladı

Liderlerin G-20 zirvesinde yaptığı görüşmeler tüm dünya piyasalarını rahatlattı.

Tüm dünya piyasaları ticaret savaşı görüşmeleriyle rahat bir nefes aldı. ABD ve Çin arasında gerilen ipler, G-20 Zirvesi’yle gevşedi. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in yaptığı ikili görüşmede ticaret müzakerelerini tekrar başlatma kararı, küresel piyasaları olumlu etkiledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Trump’ın olumlu görüşmesi dolar/TL endeksine de yansıdı. Cuma günü 5.7875 seviyesinden kapanan dolar/TL, dün 5.62 seviyesine kadar geriledi. Bu seviye Türkiye piyasalarının bayram tatili nedeniyle kapalı olduğu 5 Haziran’da görülen 5.66 seviyesi göz ardı edildiğinde 10 Nisan’dan bu yana en düşük seviye olarak öne çıktı. BIST-100 endeksi de güne oldukça iyi başladı. Yüzde 2’nin üzerinde açılmasının ardından gün içinde en yüksek 99 bin 700 puana kadar çıktı. Bankacılık endeksinde ise yüzde 7’yi aşan yükseliş dikkat çekti. Türkiye’nin dolar cinsi tahvilleri de değer kazandı. Tradeweb verilerine göre, Türkiye’nin 2030 vadeli tahvili 1 sentten fazla artışla 133.588’e yükselerek mart ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

QNB Finans Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı G-20 zirvesinin beklenenden çok daha olumlu olduğunu belirterek “Trump’ın mesajları piyasalardaki endişeleri bir miktar ortadan kaldırdı. TL varlıklar diğer gelişen piyasaların gerisinde kalmıştı şimdi bunu kapatma eğiliminde. Endeksin 99 bin 600 üzerinde kalması önemli olacaktır. Kurda 5.65 seviyesi destek olarak önemli. Bu seviyenin altını görürsek devamında 5.50, hatta 5.20 bandına geri çekilme olabilir” yorumunu yaptı. Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Cem Şekerci küresel piyasalarda bu hafta olumlu fiyatlama görülebileceğini belirterek “Tarifelerin gelmemesi, Huawei ile ilgili söylemlerin yumuşaması gibi gelişmeler jeopolitik risklerin düşmesi ve ticaret savaşının tonunun yumuşaması piyasalarda olumlu fiyatlamaya neden oluyor. Altın hızla 1400’lerin altına geriledi, global risk iştahı artabilir” dedi.

BORSA 100 BİNİ ZORLUYOR

BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2.26 artışla 98.662,85 puandan başlarken, ilk yarıyı yüzde 2.67 primle 99.060 puandan tamamladı. BIST günün ikinci yarısında yüzde 3’ün üzerinde artışla 99.700 seviyesini gördü. Bu arada bankacılık endeksinde ise yüzde 7’ye ulaşan yükseliş dikkat çekti.

‘YATIRIMCILAR ÜZERİNDE POZİTİF ALGI YARATILIYOR’

Morgan Stanley hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump ve Çinli mevkidaşı Xi Jinping’in ticaret müzakelerini sürdürmeye karar vermelerine rağmen küresel büyüme öngörüsünü düşürdü. Chetan Ahya öncülüğündeki ekonomistler bu ateşkesin ticaret politikasına yönelik FED’de dahil olmak üzere olası parasal gevşeme politikalarına rağmen büyüme üzerinde ağırlık yapan belirsizlikleri yok etmeye yeterli olmadığı görüşündeler. Morgan Stanley, 2019 ve 2020 küresel büyüme tahminlerini sırasıyla yüzde 3 ve 3.2 olmak üzere 20 baz puan düşürdü. Yatırımcılar üzerinde pozitif algı yaratan ABD ve Çin ateşkesi ile ek gümrük vergilerini ertelenmiş ve ticaret müzakerelerin sürmesi kararı alınmış olsa dahi, Morgan Stanley bu ateşkesin, kritik konulara dair bir açıklık getirmediğini belirtti. Ekonomistler, ticaret savaşının sürmesi ve derinleşmesinin, küresel ekonomiyi resesyona sokabileceğini belirttiler.

İYİMSERLİK BİRKAÇ AY SÜRECEK

ABD ile Çin ticaret savaşlarını daha fazla artırmamak konusunda anlaşırken JP Morgan Chase yöneticisi piyasalarda bu nedenle oluşan iyimserliğin birkaç ay sürebileceğini ifade etti. G-20 zirvesindeki karşılıklı uzlaşı, Asya Pasifik bölgesi borsalarında yükselişe neden oldu. J.P. Morgan Chase Asya Pasifik Başkanı Jing Ulrich “Şimdilik piyasalar daha iyimser fiyatlama yapıyor, bence bu iyimser ton birkaç ay daha sürebilir” yorumunu yaptı. Ulrich hafta sonu yaşanan gelişmelerin küresel ekonomi üzerinde geçici de olsa bir belirsizliği ortadan kaldırdığına, artık yatırımcıların hisse senetlerini etkileyen şirket karlılıkları ve Çin ekonomisinde reformlar gibi diğer konulara odaklanabileceğine dikkat çekti. Uzman, yatırımcı algısının merkez bankalarının para politikalarında gevşeme isteğinden olumlu etkileneceğini ifade etti ve “Fed ve Avrupa Merkez Bankası gibi büyük bankalarının faiz indirmesi, ticaret savaşının neden olduğu bazı olumsuz ekonomik gelişmeleri tersine çevirmeye yardımcı olabilir” değerlendirmesini yaptı.

S-400 İÇİN YAPTIRIM YOK

Görüşmede Donald Trump’ın Türkiye’ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alım kararı konusunda adil davranılmadığını söylemesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin S-400 nedeniyle Ankara’ya yaptırımlar getirmeyi planlamadığını belirtmişti. Erdoğan, S-400’lerin temmuz ayının ilk yarısında teslim edileceğini ve Trump’tan hiçbir yaptırım olmayacağını doğrudan duyduğunu söylemişti. Erdoğan ile görüşmesi öncesinde ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayıp uygulamayacağı sorulduğunda Trump, konunun ele alındığını ancak bunun ‘iki yönlü bir yol’ olduğunu ve iki tarafın da ‘farklı çözümleri’ değerlendirdiğini ifade etmişti.

DOLAR/TL SERT DÜŞTÜ

Dolar/TL, Japonya’da düzenlenen G-20 zirvesindeki gelişmeler sonrası sert düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’ın görüşmesinde S-400’lerle ilgili Trump tarafından gelen pozitif açıklamalar ve Türkiye’nin resmi söylemine destek verilmesi piyasaları olumlu etkiliyor. Osaka dönüşü S-400’lerin bir hafta 10 gün içerisinde Türkiye’ye geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’den yaptırım beklemediğini yineledi. ABD ve Çin arasında ticaret savaşında atılan adımlar ve görüşmelerin yeniden başlamasıyla gelişen ülke paraları dolar karşısında değerlendi. Cuma günü 5.7980’den kapanan dolar kuru, 5.63 seviyesinin altına indi. 6.63 ile kapanan euro ise 6.45 altına geriledi.

HUAWEİ’YE İKNA OLDUM

Donald Trump, güvenlik gerekçesiyle ambargo uyguladıkları Çin’in telekomünikasyon devi Huawei’ye Amerikalı firmaların ürün satmaya devam edebileceğini duyurdu. Trump “Bu ürünleri satmaya devam etmelerine ikna oldum” dedi. ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Larry Kudlow ise bu ürünlerin başka ülkelerden de tedarik edebilecek mahiyette olduğunu belirtti. Beyaz Saray yetkilisi “Ulusal güvenlik kaygısı öncelikli olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.