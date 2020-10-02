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Piyasalara Trump darbesi! Petrol çakıldı altın zirveye çıktı

Trump'ın kendisinin ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklaması küresel piyasalarda satışlara yol açtı. ABD vadelilerde kayıp yüzde 2'yi geçti. Yurt içinde ise dolar ve euro döviz kurları güne sakin başladı.
Piyasalara Trump darbesi! Petrol çakıldı altın zirveye çıktı

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonrasında sert düştü. ABD vadelilerinde eksiler yüzde 2'yi geçerkenAsya borsalarında da kayıplar yaşanıyor.  Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 civarı düşerken Avustralya'da yüzde 1,2;  Japon Nikkei Endeksi, yüzde 0,9 değer kaybederken Çin'de yatay seyir devam ediyor. Yatırımcılar çekişmeli geçmesi beklenen Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerine hazırlanmışken Trump'ın test sonucu pozitif çıkmasının piyasalarda yeni bir volatilite dalgası yaratabileceği düşünülüyor.

Yurt içinde ise pazartesi günü açıklanacak olan kritik enflasyon rakamları öncesinde bugün eylül ayına ilişkin öncü dış ticaret rakamları takip edilecek. Türk Lirası, dolar ve euro karşısında 2 gündür elde ettiği kazanımlarını bu sabah itibarıyla koruyor. Dolar/TL , 7,73'ten; euro/TL ise 9,08'den değerleniyor.

ALTIN SON 10 GÜNÜN ZİRVESİNE ÇIKTI​

Altın fiyatları ABD'de koronavirüs yardım paketine yönelik şüphelerin artmasıyla yükselen
dolar nedeniyle gerilese de haftalık kazancı son iki ayın en yüksek seviyesinde. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 1 yükselip 1.911 ile yaklaşık on günün en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0,7 değer kaybederek 1.892 dolar seviyesinden işlem görüyor. Altın kayıplara rağmen bu hafta %1,8 değer kazanmış durumda. ABD altın vadeli işlemleri %1 gerileyerek 1,898 dolara düştü.

PETROL DE KAYIP YÜZDE 2'YE YAKLAŞTI

Petrol fiyatlarındaki gerileme Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından yüzde 2'ye ulaştı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,9 değer kaybederek 40,53 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 2 değer kaybederek 37,93 dolardan alıcı buldu. ABD petrolü bu haftayı yüzde 5'ten fazla bir kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor.

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