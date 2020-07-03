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SON DAKİKAMemurlar ve memur emeklileri dikkat: İşte maaşlara yansıyacak zam
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Piyasalarda gözler enflasyon verisinde

Yurt içinde enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın son işlem gününe piyasalar bu veriyi bekliyor.
Piyasalarda gözler enflasyon verisinde

Küresel piyasalar, haftanın son gününe iyimser bir havayla başlıyor. ABD'de  Bağımsızlık Günü sebebiyle borsaların kapalı olacağı günde Asya'da ise pozitif veriler eşliğinde artılar söz konusu. Asya borsaları güçlü ABD tarımdışı istihdam verisi ve Çin hizmetler sektöründeki canlanmanın etkisiyle dört ayın zirvesine yükseldi ancak ABD'de koronavirüs vakalarındaki artış daha fazla risk alımını sınırlıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.5 artışla Şubat sonundan bu yana en yüksek seviyeye yükselirken Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.4 artış kaydetti. ABD'de açık olan vadeli piyasalarda ise düşük hacimli yatay bir seyir yaşanıyor. 

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANACAK

Yurt içinde günün en önemli verisi olarak haziran ayı enflasyon verisi takip edilecek. Enflasyon verisi öncesinde dolar/TL kuru 11 gündür olduğu gibi 6,85 seviyelerinde güne başladı. Euro/TL ise 7,71 düzeyinde değerleniyor. 

Memur ne kadar enflasyon zammı alacak?

Ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 4,57 olarak gerçekleşti. Memurlara şimdiden 0,57 puan enflasyon farkı imkanı doğdu. Bu ay için de beklentiler enflasyonun yüzde 0.65 artacağı yönünde. Eğer beklentiler gerçekleşirse memurlara toplam yüzde 1.12 civarında enflasyon zammı yapılacak. Memur ve emeklilere yapılacak enflasyon zammı 0.57 puanın üzerine Haziran ayı enflasyonunun koyulması ile hesaplanacak.

Artan vakalar petrol fiyatlarını düşürüyor

 

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de ve dünya genelinde koronavirüs vakalarındaki artışın, yakıt talebindeki toparlanmayı baskılayabileceği endişeleriyle geriledi ve ilk işlemlerdeki kazanımlarını geri verdi.

Brent petrolün varil fiyatı bu sabah saatlerinde yüzde 0.7 civarı düşüşle 42.85 dolara; ABD hafif ham petrolü yüzde 0.8 düşüşle 40.35 dolar seviyelerine geriledi.

Altında yatay seyir

Altın, dünya genelinde koronavirüs vakalarındaki artış ve ABD ile Çin arasında devam eden
ticaret gerilimlerine yönelik endişelerin güçlü ABD tarım dışı istihdam verisini gölgede
bırakmasıyla dar aralıkta yatay seyrediyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı değişim göstermeyerek 1,775.12 dolarda bulunuyor.

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