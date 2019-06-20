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Piyasalarda gün sonu

Güne yüzde 1.04 artışla 95 bin 226 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 94 bin 38 puanı ve en yüksek 95 bin 955 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.09 düşüşle 94 bin 157 puanda tamamladı.
Piyasalarda gün sonu

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 1.55 artışla 129 bin 309 puanda başladıktan sonra, en düşük 128 bin 147 puanı ve en yüksek 132 bin 19 puanı gördükten ve gün sonunda yüzde 1.13 artışla 128 bin 782 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8.08 düşüşle yüzde 16.39 düzeyie ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 7.42 düşüşle yüzde 20.22 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.7281 lira ve en yüksek 5.8184 lirayı gördükten sonra, 5.78 - 5.79 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4812 lira ve en yüksek 6.6181 lirayı gördükten sonra, 6.53 – 6.54 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.2927 lira ve en yüksek 7.4575 lirayı gördükten sonra 7.35 – 7.36 lira aralığında işlem görüyor.

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