  • BIST 111.126
  • Altın 277,646
  • Dolar 5,8516
  • Euro 6,5203
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 4 °C
»

Piyasalarda gün sonu!

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 110 bin 234 puanı ve en yüksek 111 bin 443 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.59 yükselişle 111 bin 125 puanda kapattı.
Piyasalarda gün sonu!

Yeni haftaya yüzde 0.4 artışla 156 bin 754 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi de, gün içinde en düşük 155 bin 483 puanı ve en yüksek 157 bin 738 puanı gördükten sonra, kapanışa doğru yüzde 0.47 artışla 157 bin 414 puan düzeyindeydi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla yüzde 12.36 ve yüzde 11.83 düzeylerinde sabit kaldı.

Kapanışa doğru işlemlerde;

- dolar en düşük 5.8018 lira ve en yüksek 5.8569 lirayı gördükten sonra, 5.85 - 5.86 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4603 lira ve en yüksek 6.5311 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.7426 lira ve en yüksek 7.8440 lirayı gördükten sonra 7.81 – 7.82 lira aralığında işlem görüyordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HDP önündeki eylemde 105'inci gün; aile sayısı 59 oldu16 Aralık 2019 Pazartesi 15:57
  • Resulayn'da terör örgütüne ait yeni tünel tespit edildi16 Aralık 2019 Pazartesi 14:33
  • Google'den yeni Türkiye açıklaması: Yeterli bulunmadı16 Aralık 2019 Pazartesi 14:16
  • Miçotakis ateşle oynuyor: Türkiye'yle çatışmaktan korkmuyorum16 Aralık 2019 Pazartesi 13:54
  • Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin ithal ettiği at, eşek, domuz et ...16 Aralık 2019 Pazartesi 13:49
  • 7 üs bölgesi kuruldu16 Aralık 2019 Pazartesi 13:47
  • Okulun çatısı yandı: öğrenciler tahliye edildi16 Aralık 2019 Pazartesi 13:46
  • Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları 15'inci gününde16 Aralık 2019 Pazartesi 10:57
  • 'Define avcıları, mahalleyi köstebek yuvasına çevirdi'16 Aralık 2019 Pazartesi 10:45
  • Yılbaşı öncesi baklavacılardan 'hile' uyarısı16 Aralık 2019 Pazartesi 10:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti