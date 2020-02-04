Piyasalarda ilk rakamlar

Türkiye'de ve dünyada ekonomilerin ocak ayı performanslarına ilişkin verilerin geleceği haftada, dolar/TL kuru geçtiğimiz haftanın kapanış seviyelerinde yer almaya devam ediyor.
Kapalıçarşı'da 5,9830 liradan alınan dolar, 5,9850 liradan satılıyor. 6,6180 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,6200 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9860 lira, euronun satış fiyatı ise 6,6230 lira olmuştu.
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