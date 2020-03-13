Piyasalarda korona depremi

Küresel piyasalarda koronavirüs etkisi sürüyor. Dünya piyasalarında sert depremlere neden olan virüsle birlikte ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve birçok Avrupa ülkesinde sert çakılmalar gerçekleşti.

Dünyada etkisini arttırmaya devam eden koronavirüs tehlikesiyle birlikte piyasalarında tansiyonu oldukça yüksek. Buna bir de OPEC anlaşmazlığı eklenince piyasalar iyice daralmaya girdi. Bu iki etkenle birlikte dünya borsaları da adeta yanıyor. Birçok ülkede hisse senetleri aşağı yönlü bir seyir izlerken, 1991 ve 2008 krizlerindeki tablolar hem petrolde hem de küresel piyasalarda yaşanmaya başladı. Küresel piyasalarda oynaklığı ve korkuyu gösteren VIX Endeksi (Korku endeksi, volatilite, oynaklık endeksi) dün 63 seviyesini geçerek küresel piyasalardaki endişeyi gözler önüne serdi. VIX’te günlük yükseliş yüzde 17 olurken, daha önce 2008 küresel ekonomik krizde 89,53 seviyelerini gören endeks neredeyse 12 yılın ardından ilk kez bu seviyeleri görmüş oldu. Endeks, piyasalarda korkunun ve oynaklığın derecesini ölçmeye yarıyor. Analistler, VIX endeksinde 30 seviyesinin önemine dikkat çekiyor. Bu seviyenin üzerinde oynaklık ve belirsizlik piyasalar için olumsuz durumu temsil ediyor. Endeksin 20 seviyesinin altında olması risk ve dalgalanmanın zayıf olduğunu gösteriyor. VIX Endeksi’nde 60’ın üzeri ise piyasada gerginliğin daha da arttığını gösteriyor.

Korona etkisiyle ilk etapta brent tipi varil petrolü 50 dolar seviyelerinde alıcı buluyordu. Fakat, OPEC toplantısında Suudi Arabistan ve Rusya anlaşmazlığıyla varil fiyatı neredeyse taban yaparak 31 dolara geriledi. Açıklamalar sonrasında 40 dolar seviyesine kadar tırmanabilen varil fiyatı şimdilerde de 33 doların altında işlem görüyor. Petrol fiyatları, hafta başındaki yüzde 30’luk kaybın ardından 38 doları aşan düzeltme hareketini sonlandırdı. Petrol savaşları ve korona etkisiyle Rus Rublesinde dolar karşısında kayıplar artmaya başladı. Anlaşma öncesinde 1 dolar 65 rubleye denk geliyordu. En son verilere göre ise değer kaybına devam ederek 75 ruble seviyelerine kadar ulaştı. Brezilya Real’i de dolar karşısında eridi. 1 dolar 4 real ederken, şimdi 4.75 reale denk geliyor. Öte yandan dünya piyasalarında da büyük kayıplar gerçekleşti.

TRUMP KISITLADI TAHVİLLER ÇAKILDI

ABD Hazine tahvilleri rallisini sürdürdü ve vadeli kontratlar Çarşamba seans zirvelerini aştı. Bunun sonucu biraz daha düzleşen getiri eğrisi boyunca faizler 11 ila 17 baz puan düştü. Tahviller, ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüsün yayılmasını önlemek için kıta Avrupa’dan ülkeye seyahatleri kısıtlamasının ardından artan riskten kaçış eğilimi ile güçlü alışlarla karşılaştı. Avrupa Merkez Bankası’nın bugünkü politika toplantısı, Başkan Christine lagarde’ın parasal gevşemeyi (QE) artıracağı beklentilerinden dolayı yakından izleniyor. ABD’de bu haftaki Hazine tahvil ihaleleri 16 milyar dolarlık 30 yıllık tahvil satışı ile sona eriyor.

AMB POLİTİKASIYLA KAYIPLAR GERİ ALINDI

Euro/dolar paritesi Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) politika toplantısının ardından dalgalanarak dün gün içi kayıplarını geri aldı. Parite, AMB’nin faiz değişikliğine gitmeme kararının yatırımcıları şaşırtması sonrasında yaklaşık yüzde 0,6’lık kaybını telafi etti. Yatırımcılar 10 baz puanlık faiz indirimi fiyatlıyordu. Banka, faiz indirimi yerine likidite desteği için parasal genişlemenin ölçeğini artırdı. Euro/dolar paritesi yüzde 0,2 düşüşle 1.1251’den işlem gördü. Almanya’da 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi 4 baz puan düşüşle eksi yüzde 0,79 oldu. Banka politika faizini yüzde 0’da, marjinal faiz oranını yüzde 0,25’te, mevduat faizini de eksi yüzde 0,5’te tuttu. AMB, yıl sonuna kadar ek geçici 120 milyar euroluk varlık alımı planlıyor. Açıklamada net varlık alımlarının gerektiği müddetçe devam edeceği belirtildi. Piyasalar, bankanın Euro Bölgesi’ni resesyona sürüklenmek kurtarabileceği konusunda ikna olmuş değil. Almanya’da Hazine tahvili faizlerinin getiri eğrisi boyunca rekor düşük seviyeleri görmesi, yatırımcıların daralma ve düşük enflasyon beklentilerini yansıtıyor.

YABANCININ SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

Yurtdışında yerleşik kişiler, 6 Mart haftasında 270 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişiler, 6 Mart haftasında net 270 milyon dolarlık hisse senedi, 380,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 5,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. Yurtdışında yerleşik kişilerin 28 Şubat itibarıyla 28 milyar 186,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 29 milyar 653,8 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 12 milyar 513,8 milyon dolardan 12 milyar 569,6 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 5,1 milyon dolarlık satışla 384,1 milyon dolardan 379 milyon dolara geriledi.

ECB FAİZLERİ SABİT TUTTU

FED ve İngiltere Merkez Bankası faiz indirimlerinin ardından, Avrupa Merkez Bankası da (ECB) faiz kararını açıkladı ve faizlerde değişikliğe gitmediğini duyurdu. Böylece yüzde 0 olan operasyon faiz oranı, yüzde -0,50 olan mevduat faiz oranı ve marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak sabit tuttu. Faizlerde değişikliğe gitmeyen ECB, yıl sonuna kadar ek olarak net 120 milyar euro tutarında varlık alımı yapacağını ve piyasaların ihtiyaç duyduğu sürece varlık alımına devam edeceğini açıkladı. Banka, yeni ve uzun vadeli kredi sunulacağını da duyurdu. Açıklamada ek LTRO (Uzun vadeli refinansman) düzenleneceği ve geçici olarak Euro Bölgesi Finansal Sistemine likidite desteği sağlanacağı ifade edildi. TLRO ihaleleri ile TLTRO III’ün devrede olacağı Haziran 2020’ye kadar iyi şartlarla likidite sağlanacak.

SADECE KAYIPLAR İÇİN YÜZDE 30 ARTMASI LAZIM

Sert satış dalgası BIST 100 endeksinde de yaşanıyor. Virüs uzun bir direnişin ardından Türkiye’ye de girdi. Böylece kayıplar artışa geçti. BIST 100 endeksi 125 bin puan seviyelerindeyken hedef 135 ve hatta 150 bin puan idi. Sektörel endekslerde, yüzde 10’u aşan değer değer kaybıyla turizm endeksi ve yüzde 6’nın üzerindeki düşüşle bankacılık endeksi satış dalgasında başı çekiyor. 93 bin puan seviyelerine çakılan endeks, sadece kayıplarını geri vermesi için yüzde 30 artması gerekiyor. Sağlık sektörü ile ilişkili hisselerde de önceki gün ki güçlü alımlar dün de sürdü. Deva Holding yüzde 18, Selçuk Ecza yüzde 19, RTA Laboratuvarları yüzde 20 yükselişte.

YERLİ DÖVİZE KOŞTU

Dolarda koronavirüs salgını paniği devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de koronavirüs tespit edildiğini açıklamasının ardından dolar/TL 6.15’ten 6.18’e çıktı. Dolar 6.13-6.18 lira bandında hareket ederken, önceki gece 6.20’yi aştı. Dolar/TL dün yeni güne ise 6.2140’tan başladı. Öğleden sonra ise 6.30’u test etti. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 6 Mart ile biten işlem haftasında 2 milyar dolar artarak 201 milyar 701 milyon dolar oldu.