Piyasaların gözü Merkez'de! Bugün Saat 14:00'da açıklanacak

Piyasalar bugün Merkez Bankası'nın faizleri indirip indirmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlar bir faiz indirimi gerçekleşirse bunun maksimum 100 baz puan olmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 16 Ocak Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu, faizlerde indirim beklemiyor.

FAİZ BEKLENTİSİ

12 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 9 ekonomist 25-100 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin 5'i 100 baz puan, 2'si 75 baz puan, biri 50 baz puan ve biri de 25 baz puan indirim olacağını öngörüyor. 12 Aralık 2019'daki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 12,00 düzeyine çekilmişti.

Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00’de açıklanacak.