'Pizzacı Sedat' devlerle yarışıyor

Bahçelievler’de 5 yıldır pizza dükkanı işleten 35 yaşındaki genç girişimci Sedat Gezer, sektörün dev markalarıyla rekabet ediyor. Gezer gençlere, “İşi seviyor ve kendinize güveniyorsanız girişimci olun” tavsiyesinde bulunuyor.

Günümüzde hemen hemen her gencin hayali kendi işini kurmak ve çalıştırmak. Onlardan biri olan 35 yaşındaki Sedat Gezer 5 yıldır Bahçelievler’de kendi ismiyle açtığı ‘Pizzacı Sedat’ dükkânını işletiyor. Gezer bölgedeki bulunan sektörün büyük markaları ile rekabet ederken müşterileriyle kurduğu ilişkiyle de esnaflık kültürünü halen yaşatıyor. Gezer, “Başlarda iş yerinin ismini yadırgayanlar neden yabancı isim koymuyorsun diyenler oldu. Ben ustalığıma güvendim, kendi ismimle var olmaya çalışıyorum” dedi. Öte yandan Gezer, ıspanaklı ve patlıcanlı seçenekleriyle Türk damak tadına uygun pizzalar da yapıyor.

20 YILDIR GIDA SEKTÖRÜNDEYİM

Gazetemize konuşan Gezer, hikâyesini gazetemize şöyle anlattı:

“20 yıldır lokanta sektöründeyim. Bulaşık yıkamakla başladım bu işe. Daha sonra çorba yaptım, sıcak yemek öğrendim. Erzurum’da dönercilerde çalıştım. Yapmadığım iş kalmadı diyebilirim. Daha sonra Ankara’ya geldim. Abimle pizza dükkanı devir aldık, onu işletmeye başladık. Onunla birlikte pizzacı olmayı öğrendim.”

İŞİ BİLİYORSANIZ GİRİŞİMCİ OLUN

“5 yıl önce artık kendi dükkânım olmalı diyerek bir iş yeri açmaya karar verdim ve şu an içinde bulunduğumuz yeri açtım. Açıkçası girişimci olmak için biraz cesaretli olmak lazım. İşletmenizi açacağınız yeri iyi tespit etmeniz, kitlenizi iyi belirlemeniz lazım. Ayrıca ne iş olursa olsun o işi yaptığınıza inanıyor, güveniyorsanız girişimci olun. Ben pizzacılığıma güvendim ve bir girişimde bulundum. 5 yıldır kendi başıma burayı çalıştırıyorum. İş yerinde olmazsa olmaz güler yüz ve temizliktir. Kalite ve lezzet onunla birlikte gelir. Benden başka 2 arkadaşım daha var onlar da en az benim kadar bu hususlara dikkat ediyor. Başka dükkan aç diyenler oluyor. Hırsım yok, buradan kazandığım bana yetiyor hamdolsun.”

USTALIĞIMA GÜVENDİM KENDİ ADIMLA AÇTIM

“İş yerinin adını koyarken yabancı isim koymamı söyleyenler oldu. Ya da büyük pizza markalarının isimlerine yakın bir isim koy diyenler oldu. Açıkça söylüyorum ben ustalığıma güvendim, adıma güvendim o yüzden en basit en sade olan ‘Pizzacı Sedat’ ismini verdim. Yani burada derdimiz pizza yapmak, kaliteli mal satmak. Başka derdimiz yok. Buraya gelen vatandaş iş yerinin ismine gelmesin. Benim ustalığıma güler yüzüme gelsin. Tabi bu ismi verdikten sonra sokaktan geçerken dalga geçen yani hafife alan oldu. Yadırgayan oldu. Tam tersi böyle sade isimli bir yerse lezzeti iyidir diyenler oldu. Her zaman söylüyorum böyle havalı isimler, ışıklı tabelalar yemeğe lezzet vermez. Vatandaşımız yalan yok, biraz böyle isimlere özeniyor. O mekânda fotoğraf çekinip sosyal medyasında paylaşmak istiyor. Biraz da bunun için tercih ediyor.”

İŞİNİ SEVMEDEN OLMAZ

“Bir iş sevmeden yapılmaz. Ben bu işi çok seviyorum. İyi yaptığıma da inanıyorum. Zengin olmak için, vatandaşın parasını almak için çalışmıyorum. Benim gibi ufak tefek dükkân açan arkadaşlar var. Onlara da tavsiyem kaliteli malzeme kullansınlar. İşlerini severek yapsınlar. Vatandaşımız da büyük pizza devleri yerine böyle küçük esnafı denesin, denemekten korkmasın. Onlar zaten kazanıyor. Bizler zengin olma derdinde değiliz ailemizi, yuvamızı geçindiriyoruz.”

ISPANAKLI, PATLICANLI PİZZA

“Damak tadımıza uygun pizza çıkardım listeye koydum. Evde annemiz soğanla ıspanağı nasıl kavuruyorsa ben de öyle yaptım. Şu an en çok tercih edilen pizzalardan oldu. Yine patlıcanlı pizzada da kendim közlüyorum. Tuzunu baharatını verdikten sonra servis ediyorum. O da en çok tercih edilen pizzalardan oldu.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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