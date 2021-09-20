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PKK elabaşı Duran Kalkan'ı titreten haber! Mazlum Mat ve Büşra Kaya öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu kapsamında turuncu ve gri kategoride aranan iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
PKK elabaşı Duran Kalkan'ı titreten haber! Mazlum Mat ve Büşra Kaya öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son yazılı açıklamada, 19 Eylül ve 7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda hem turuncu hem gri kategoride yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan 2014 yılında KCK Başkanlık Konseyi Üyesi Abbas kod adlı Duran Kalkan’ın korumalığını yapan Kendal Cizir kod adlı Mazlum Mat olduğu, diğerinin ise gri kategoride yer alan Büşra Kaya olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: 

Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu kapsamında 19 Eylül tarihinde; Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve  İl Emniyet Müdürlüğünce, gerçekleştirilen J-İHA/SİHA, PİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

TURUNCU KATEGORİDEKİ TERÖRİST DE ETKİSİZ HALE GETİRİLENLER ARASINDA

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Herekol Bölgesinde Sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörde Arananlar Listesi'nde 1 Milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Kendal Cizir kod adlı Mazlum Mat olduğu tespit edimiştir.

 Teröristin 2014 yılında KCK Başkanlık Konseyi Üyesi Abbas kod adlı Duran Kalkan’ın korumalığını yaptığı belirlenmiştir.

 Ayrıca Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 7 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlarda Gri Kategoride yer alan Ardıl Poyraz isimli Büşra Kaya olduğu tespit edilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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