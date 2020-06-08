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PKK işçi servisine saldırdı: 2 şehit 8 yaralı

Van'ın Çatak ilçesinde yol çalışması yapan sivil servis aracına bölücü terör örgütü mensuplarınca EYP ile düzenlenen saldırıda 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.
PKK işçi servisine saldırdı: 2 şehit 8 yaralı

Van'ın Çatak ilçesi Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylasına yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına bölücü terör örgütü mensuplarınca EYP ile düzenlenen saldırıda 2 işçi şehit oldu, 8 işçi de yaralandı.

VAN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA 

Van Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Çatak ilçesi Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylasına yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca saat 18.00 sıralarında EYP ile saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda araçta bulunan 2 işçi şehit olurken, 8 işçi de yaralanmıştır. Yaralı işçiler helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehit işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Tek amacı bölge halkına hizmet götürmek olan sivil işçilere menfur saldırı düzenleyen bölücü terör örgütünü ve arkasında duranları telin ediyoruz. Saldırı sonrası, bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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