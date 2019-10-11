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PKK Nusaybin'de gazetecilere keskin nişancıyla saldırdı

Barış Pınarı Harekatı sürerken, Nusaybin'de harekatı takip eden gazetecilerin bulunduğu binaya Suriye topraklarındaki Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırıda bulunuldu.
PKK Nusaybin'de gazetecilere keskin nişancıyla saldırdı

Kamışlı'dan Nusaybin'e ateş açıldı...

Barış Pınarı Harekatı sürerken, Nusaybin'den harekatı takip eden gazetecilerin bulunduğu binaya Suriye topraklarındaki Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırıda bulunuldu. 

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 gazeteci hafif yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi. Terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu 2 basın mensubu hafif yaralandı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

 

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