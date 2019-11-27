PKK Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bebek katili PKK/YPG bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde bombalı araç patlattı. Sivillerin hedef alındığı hain saldırıda 17 kişi hayatını kaybederken 20'den fazla kişi ise yaralandı.