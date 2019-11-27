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PKK Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bebek katili PKK/YPG bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde bombalı araç patlattı. Sivillerin hedef alındığı hain saldırıda 17 kişi hayatını kaybederken 20'den fazla kişi ise yaralandı.
PKK Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin, Resulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlettiğini, 20'den fazla kişiyi yaraladığını duyurdu.

Bebek katilleri yine sivilleri hedef aldı
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canilikte DEAŞ’ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat’ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20’den fazla kişiyi de yaraladı." ifadelerini kullandı.

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