PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucunda bir terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olanların sayısı 51'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist, Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubunun, 2005 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 51'e ulaştı.