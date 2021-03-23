PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu, Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Örgüt mensubunun 2015'te terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 36'ya ulaştı.
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