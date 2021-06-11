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PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak’ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlediği nokta operasyonda kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.
PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Mahmur Kampı'nda faaliyet göstermeden önce PKK/KCK'nın Süleymaniye sorumluluğunu yapan 'Salih' kod adlı Hasan Adır'ı, MİT takibe aldı. Adım adım izlenen terörist Adır için operasyon kararı alındı. Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlara düzenlenen nokta operasyonla kırmızı bültenle aranan örgütün sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.

Terörist Adır'ın, faaliyetlerini, bir süre önce etkisiz hale getirilen Mahmur Kampı Genel Sorumlusu 'Dr. Hüseyin' kod adlı Selman Bozkur ile koordineli yürüttüğü, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in dayısı olduğu öğrenildi. Adır'ın 2010 yılında PKK'nın Almanya sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, burada da benzer faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

ÖRGÜT KAYIPLARI GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

Bu arada örgüt yönetiminin, son dönemde nokta operasyonlarla etkisiz hale getirilen sözde üst düzey yöneticilerden 'Sofi Nurettin' kod adlı Nurettin Halef El Muhammed, 'Dr. Hüseyin' kod adlı Selman Bozkur ve 'Salih' kod adlı Hasan Adır kayıplarını gizlemeye çalıştığı tespit edildi. Güvenlik kaynaklarınca; örgütün üst düzey kayıpları saklama amacının arkasında, son dönemde tabanda artarak yaşanan çözülmenin bulunduğu, üst düzey yöneticilerin bile güvende olmadığı yönünde oluşan kanaatin önüne geçilmesi olduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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