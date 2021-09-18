PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristin, 2013'te terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 146'ya yükseldi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristin, 2013'te terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 146'ya yükseldi.
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