PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan bir terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.