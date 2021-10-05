PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.