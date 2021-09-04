PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.