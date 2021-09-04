PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teslim olan teröristin, 2012'de terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği belirtildi.
İkna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 142'ye yükseldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, teslim olan teröristin, 2012'de terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği belirtildi.
İkna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 142'ye yükseldi.
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