  • BIST 1.558
  • Altın 397,449
  • Dolar 6,9620
  • Euro 8,4494
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -3 °C
»

PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli'de yakalanan düzensiz göçmenlerin arasında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde polis aracı ve askeri konvoya saldırı şüphelisi PKK'lı terörist bulunduğu belirlendi.
PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçıları tarafından bir grup yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine çıkarılacağı, bu grubun arasında önemli bir şüpheli olduğu yönünde alınan istihbarat üzerine 2 Şubat'ta Kandıra ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 Suriye ve 9 Irak uyruklu ile düzensiz göçmenlerin geçişini organize işlerini yürüttüğü anlaşılan şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden alınan parmak izleri sonucu kendisini I.İ. olarak tanıtan kişinin, 2012 yılında Hakkari ili Şemdinli ilçesinde zırhlı polis aracına ve yine aynı bölgede farklı bir tarihte askeri konvoya yönelik patlayıcı ile saldırı başta olmak üzere tespit edilen toplam 5 terör eyleminin şüphelisi PKK terör örgütü üyesi Suriye uyruklu K.H.R.S. olduğu tespit edildi.

Terörist K.H.R.S. ile ona yardım ve yataklık eden Suriye uyruklu A.A'nın işlemleri sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı19 Şubat 2021 Cuma 11:49
  • Çin, Hindistan ile 2020'de yaşadığı sınır çatışmasında 4 askerinin öldüğünü açıkladı19 Şubat 2021 Cuma 11:47
  • Türkiye'de son yağışların ardından kar kalınlıkları ortalama insan boyunu aştı19 Şubat 2021 Cuma 11:42
  • Uganda 36 milyon doz Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısı alacak19 Şubat 2021 Cuma 11:35
  • Bakan Çavuşoğlu: Tüm dünyaya ifşa edeceğiz19 Şubat 2021 Cuma 11:19
  • Soykırımla hatırlanan Srebrenitsa'da halk 21 Şubat'ta yeniden sandığa gidecek19 Şubat 2021 Cuma 11:17
  • Bakan Soylu'dan çok sert açıklamalar: Terörü savunmak suçtur ama kabahatli biziz19 Şubat 2021 Cuma 11:08
  • İran, ABD'nin BM yaptırımlarını yeniden uygulama kararından geri adım atmasını olumlu karşıladı19 Şubat 2021 Cuma 10:56
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 'Dijital Tır'ı Türkiye'yi dolaşacak19 Şubat 2021 Cuma 10:55
  • Husiler'den BM'nin 'Marib'deki saldırıları durdurun' çağrısına kınama19 Şubat 2021 Cuma 10:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti