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PKK’lı teröristler daha önce de ‘paramotor’ ile saldırı girişiminde bulunmuştu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde biri kendisini patlatan, diğeri güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen 2 teröristin Münbiç'ten yola çıkıp Amanos Dağları'na indikleri 'paramotor' ele geçirildi.
PKK’lı teröristler daha önce de ‘paramotor’ ile saldırı girişiminde bulunmuştu

Payas’ta dün akşam kontrol noktasına taciz ateşi açan, çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasbeden PKK’lı 2 terörist ile kaçtıkları İskenderun’da çatışma çıktı. Çatışmada teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlattı, diğeri ise etkisiz hale getirildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2 teröristin Mümbiç'ten paramotor ile kalkış yapıp, Amanos Dağları’na geldiğini açıkladı. Bugün, bölgede yapılan aramalarda teröristlerin geldiği paramotor bulundu.

3 AY ÖNCE DE AYNI YÖNTEMLE SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞLARDI

PKK'lı teröristler, daha önce de aynı yöntemle saldırı girişiminde bulunmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 19 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürüttüğü Pençe-Kaplan Operasyonu’nda Mehmetçiğe paramotorla saldırı girişiminde bulunan 1 terörist vurularak, etkisiz hale getirilmişti. 27 Kasım 2019'da ise Hakurk'ta yürütülen operasyonda, teröristler tarafından üs bölgelerine saldırıda kullanılmak üzere paramotor ele geçirilmişti.

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