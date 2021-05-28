  • BIST 1.417
  • Altın 520,800
  • Dolar 8,5587
  • Euro 10,4256
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 13 °C
»

PKK'lı teröristler güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde amaçlarına ulaşamadı

Diyarbakır'da PKK'lı teröristler güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde amaçlarına ulaşamadı.
PKK'lı teröristler güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde amaçlarına ulaşamadı

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Diyarbakır Mardin kara yolunda 21 AAZ 225 plakalı araç "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Yaşanan kovalamaca sonucu Mardin yolu araç, Kamışlı Bulvarı kavşağında kaza yaptı.

Ekiplerin, araçtan siyah renkli bez torbanın dışarıya atıldığını görmesi üzerine yapılan kontrollerde, siyah renkli, naylon poşet ve koli bantları ile paketlenmiş, üzerinde mıknatıslar bulunan, telefonla irtibatlı bomba düzeneği olduğu değerlendirilen malzeme, cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

Araç sürücüsü İbrahim K. yakalandı.

Düzenek, bomba imha uzmanlarınca kontrollü patlatmayla imha edildi.

Kovalamaca sonucu ele geçirilen 21 AAZ 225 plakalı araca öncülük ettiği tespit edilen 21 AAU 563 plakalı araç da Mevlana Halit Caddesi'nde terk edilmiş olarak bulundu.

Öncü aracın sürücüsünün Suat A. olduğu belirlendi. Zanlının aracının anahtarını verdiği kardeşi Mahfuz A. gözaltına alındı.

Suat A'nın yakalanmasına çalışılıyor.

Sürücülerin terör örgütü PKK'dan kaydı olduğu ortaya çıktı
Araçlarda yapılan aramalarda, birçok dijital malzeme, ruhsatsız silah, iki şarjör ve 35 fişek ele geçirildi.

Öte yandan yapılan incelemede, araç sürücüleri İbrahim K'nin 5, firari Suat A'nın da 7 kez terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında işlem yapıldığı tespit edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye, BM'nin İsrail'in ihlallerini soruşturacak uluslararası bağımsız komisyon kurulması kararından memnun28 Mayıs 2021 Cuma 09:38
  • İBB Meclisi'nde 2020 Faaliyet Raporu onaylandı28 Mayıs 2021 Cuma 09:37
  • Motosikletli saldırganlar, acil servis önünde bekleyenlere silahla ateş açtı: 3'ü ağır 5 yaralı28 Mayıs 2021 Cuma 09:35
  • Bakanlıktan yerli aşı ile ilgili vatandaşlara son dakika çağrısı28 Mayıs 2021 Cuma 09:31
  • BM'nin soruşturma kararına Netanyahu'dan tepki28 Mayıs 2021 Cuma 09:28
  • Yeni Çiftlik Bank vakası! Ava Premium'a erişilemiyor28 Mayıs 2021 Cuma 09:27
  • AK Parti'den seçim barajı açıklaması28 Mayıs 2021 Cuma 09:20
  • Gazeteci Ziynet Sertel kansere yenik düştü28 Mayıs 2021 Cuma 09:15
  • Erkek arkadaşının evinde 4'üncü kattan düşen Derya: Kimse tarafından itilmedim28 Mayıs 2021 Cuma 09:14
  • Suriye'de rejim Esed'in sözde devlet başkanlığı seçimini kazandığını duyurdu28 Mayıs 2021 Cuma 09:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti