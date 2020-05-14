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PKK'lı teröristlere ait 8 katlı sığınakta 90 kilogram esrar, silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 8 katlı sığınakta 90 kilogram esrar, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
PKK'lı teröristlere ait 8 katlı sığınakta 90 kilogram esrar, silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 8 katlı sığınakta 90 kilogram esrar, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Sağgöze köyü kırsalında yürütülen operasyonda, 8 katlı sığınak ortaya çıkarıldı.

Sığınakta, G3 piyade tüfeği, mauser tüfeği, 73 uçaksavar fişeği, iki havan fişeği ve 18 tüp ile çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ile 90 kilogram esrar bulundu. Aynı bölgede devam eden operasyonda ayrıca iki farklı bir noktadaki toplam 2 dönümlük tarlalarda ekili 210 bin kök kenevir tespit edildi.

Tarladan sökülen kenevirler ile 8 katlı sığınak imha edildi.

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