PKK'lı teröristlerin biri işitme engelli iki çocuğu dağa kaçırması gerekçeli kararda anlatıldı

Şemdinli'de biri engelli 2 çocuğu dağa kaçırdıkları gerekçesiyle yargılanan 4 sanığa verilen müebbet ve hapis cezalarının gerekçeli kararında, sanıkların para karşılığında örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları belirtildi.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesince, işitme engelli Zübeyda Koç ve E.Ç'nin dağa kaçırılmasıyla ilgili R.Ş, Y.Ş, S.G. ve 18 yaşından küçük B.G'ye "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından verilen hapis cezalarının gerekçeli kararı hazırlandı.

Van T Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumunda terör örgütü PKK ile ilgili suçtan tutuklu bulunan 2 kişinin bilgi vermek istemeleri üzerine görüşme yapıldığı belirtilen kararda, söz konusu kişilerin, Şemdinli ilçesi Boğazköy bölgesindeki teröristlerin ihtiyaçlarının sanıklar R.Ş. ve Y. Ş'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi tarafından karşılandığını, bu şahısların Şemdinli merkezde yaşayan Zübeyda Koç'un Boğazköy'e getirilerek teröristlere teslim edilmesiyle ilgili de bağlantılı olduğu bilgisini verdiği aktarıldı.

Bayram alışverişi için evden çıkarmışlar

Yaşı küçük sanık B.G'nin 8 Ağustos 2013'te akrabası olan yüzde 40 engelli Zübeyda Koç'u bayram alışverişi yapmak üzere evden çıkararak çarşı merkezinde sanıklarla görüştürdüğü ifade edilen kararda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Zübeyda Koç'un evine gelerek eşyalarını topladığı, polis uygulama noktasını geçtikten sonra yol üzerinde sanıklar tarafından alındığı, sanık S.G. tarafından, sanık R.Ş'ye ait araçla Boğazköy'e götürüldüğü ve kod isimleri 'Çiya' ve 'Roman' olan teröristlere teslim edildiği anlaşılmıştır. Dinlenen tanıklar tarafından terör örgütü mensupları tarafından sanıklar R.Ş. ile Y.Ş'nin, iki teröristin öldürülmesi olayında sorumlu tutuldukları, ceza olarak örgüte eleman temini yapmalarının istendiği beyan edilmiştir."

PKK'lı teröristler, aileyi tehdit etmiş

Koç ailesinin, kızlarını aramak için köye gittikleri sırada "Çiya" kod isimli örgüt mensubu tarafından önlerinin kesilerek tehdit edildiğine yer verilen kararda, yüzde 40 engeli bulunan Zübeyda Koç'u teröristlere teslim eden suça sürüklenen çocuk B.G'nin diğer sanıklarla iştirak halinde olduğu kaydedildi.

Sanıkların engelli Zübeyda Koç'u rızası olmadan PKK silahlı terör örgütüne teslim ettikleri bildirilen kararda, bu eyleminin terör örgütünün ülke genelindeki organik bütünlüğü ve toplumdaki etkinliği de nazara alındığında Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen amaç suçu gerçekleştirmeye elverişli niteliğinde olduğunun anlaşıldığı aktarıldı.

"15 yaşından küçük kızı para karşılığında örgüte teslim etmişler"

Sanıklardan R.Ş'nin 13 Eylül 2014'te 15 yaşından küçük olan E.Ç'nin örgüte kaçırılması olayının sorumlusu olduğu vurgulanan kararda, "Mağdur, örgüte 2014 yılında kaçırılarak katılımının sağlandığını, 5 yıl kaldıktan sonra kaçarak teslim olduğunu, sanık R.Ş'nin kendisini para karşılığı örgüt mensuplarına teslim ettiğini belirterek sanığı teşhis etmiştir. Sanığın eylemine uyan TCK'nın 109/1. maddesi gereğince suçun işlenmesindeki özellikler, suç konusunun önem ve değeri, sanığın kastı ve amacı göz önüne alınarak alt sınırdan ayrılmak suretiyle mahkememizce takdir edilen oran üzerinden cezalandırılmıştır." denildi.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan R.Ş'ye "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından müebbet ve 15 yıl 2 ay hapis, Y.Ş. ve S.G'ye aynı suçlardan müebbet ve 7 yıl 6 ay hapis, suça sürüklenen çocuk B.G'ye de 20 yıl hapis cezası verilmişti.

Hakkarili Esmer Koç, teröristlerce dağa kaçırılan kızı Zübeyda için Diyarbakır annelerinin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemine katılmıştı.