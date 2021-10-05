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PKK'lı teröristlerin Daltepe ve Kalkancık köylerinde katlettiği 37 kişi anıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinin Daltepe ve Kalkancık köylerinde, 1993 yılında PKK'lı teröristlerce katledilen çoğu çocuk ve kadın 37 kişi, düzenlenen törende anıldı.
PKK'lı teröristlerin Daltepe ve Kalkancık köylerinde katlettiği 37 kişi anıldı

Şirvan Kaymakamlığınca Daltepe ve Kalkancık şehitliklerinde düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Kaymakam Recep Hasar, yaptığı konuşmada, hunharca gerçekleştirilen bu katliamın tarihte kara bir leke olarak yerini aldığını söyledi.

Daltepe ve Kalkancık köyünde 28 yıl önce 37 kişinin, terör örgütü PKK tarafından acımasızca katledildiğini belirten Hasar, "Bu karanlık odaklar asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Gözü dönmüş bu caniler bir gece baskınında camilere sığınmış ve adı henüz konulmamış üç-beş aylık bebekler ile kadın ve yaşlı 37 vatandaşımızı şehit etti. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Terör örgütüne karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." dedi.

Programa, Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fazlı Okur, İlçe Emniyet Amiri Umut Yazgan, İlçe Müftüsü Basri Bilgetay, AK Parti Şirvan İlçe Başkanı Fahrettin Zongur ve vatandaşlar katıldı.

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