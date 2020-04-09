  • BIST 94.722
  • Altın 360,611
  • Dolar 6,7635
  • Euro 7,3549
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

PKK'lı teröristlerin saldırısı 21 çocuğu yetim bıraktı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 5 kişiden geriye gözü yaşlı anne, baba, kardeş ve eşlerinin yanı sıra 21 çocuk kaldı.
PKK'lı teröristlerin saldırısı 21 çocuğu yetim bıraktı

Kulp'un Güleç Mahallesi kırsalında saat 06.30 sıralarında odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan 5 kişinin Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz (50) olduğu belirlendi.

Şehitlerden Hazar'ın 4, Tanrıkulu'nun 5, Erboğa'nın 5, Yıldız'ın 5, Akdeniz'in 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şehitlerin cenazesi Kulp Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından otopsi için ambulanslarla Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne getirildi.

"Allah kimsenin hakkını bırakmasın" 
Güleç köyünde yaşayan Abdulaziz Teyfur yaptığı açıklamada, yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Evde bulunduğu sırada bir ses duyduğunu, bunun üzerine muhtarı aradığını ifade eden Teyfur, "O da bana olaydan bahsetti. Burada odun topluyorlardı. Gidip gelirken selamlaşıyorduk. Allah kimsenin hakkını bırakmasın." dedi.

Saldırının ardından olay yerinde jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan operasyon devam ediyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "İyi ki sigarayı bırakmışım"09 Nisan 2020 Perşembe 09:52
  • PKK'lı teröristlerin saldırısı 21 çocuğu yetim bıraktı09 Nisan 2020 Perşembe 09:51
  • Küresel ticaret dip yapabilir09 Nisan 2020 Perşembe 09:48
  • ABD'de koronavirüs anketi09 Nisan 2020 Perşembe 09:47
  • İsveç: Antikor testlerine başlayacağız09 Nisan 2020 Perşembe 09:45
  • İspanya: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı09 Nisan 2020 Perşembe 09:44
  • Çankırı, Kırşehir ve Mardin'de bazı köy ve mahalleler karantinaya alındı09 Nisan 2020 Perşembe 09:43
  • Akaryakıt bayilerinin gece kapatılması değerlendiriliyor09 Nisan 2020 Perşembe 09:42
  • Airbus A400M Ankara'ya iniş yaptı09 Nisan 2020 Perşembe 09:41
  • ABD Türkiye'den yardım istedi09 Nisan 2020 Perşembe 09:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti