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PKK'nın Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit etmesine tepki amacıyla Van'da yürüyüş düzenlendi

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atarak Feqiye Teyran Kütüphanesi önüne kadar yürüdü.
PKK'nın Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit etmesine tepki amacıyla Van'da yürüyüş düzenlendi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki yürüyüşü gerçekleştirildi.

15 Temmuz Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atarak Feqiye Teyran Kütüphanesi önüne kadar yürüdü.

AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, burada grup adına yaptığı açıklamada, terör örgütünün masum 13 Türk vatandaşını şehit etmesini kınadı.

Eli kanlı terör örgütünün yıllardır ülkenin başına bela olduğunu vurgulayan Sabırlı, şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK, yıllardır bu ülkenin askerlerini, polislerini, öğretmenlerini, devlet çalışanlarını ve sivillerini katletmiştir. 35 yılda 20 bin pırıl pırıl gencimizi dağa kaçırmıştır. Bugüne kadar on binlerce vatan evladımızı acımasızca şehit etmiştir. Eli kanlı terör örgütü, ülkemizin dört bir yanında katliamlar yaparak çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Alçak terör örgütünü Allah kahru perişan eylesin. Aynı şekilde bu terör örgütünün iç ve dış destekçilerine Allah fırsat vermesin. Bu saldırı son olsun. Daha fazla askerimizin, polisimizin ve sivil vatandaşımızın şehit olmasını istemiyoruz. Artık bu terör belasının yakamızdan düşmesini diliyoruz."

Şehitler için dua edilmesinin ardından yürüyüş sona erdi.

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