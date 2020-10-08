  • BIST 1.149
  • Altın 481,905
  • Dolar 7,9051
  • Euro 9,2933
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 26 °C
»

PKK'nın katlettiği AK Parti'li Muştu'nun ailesi acı dolu geceyi unutamıyor

Van'ın Özalp ilçesinde PKK'lı teröristlerce evinin önünde katledilen AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'nun ailesinin acısı aradan geçen zamana rağmen tazeliğini koruyor.
PKK'nın katlettiği AK Parti'li Muştu'nun ailesi acı dolu geceyi unutamıyor

Van'ın Özalp ilçesinde PKK'lı teröristlerin evinin önünde katlettiği AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'nun (56) ailesi, terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Aşağı Mollahasan Mahallesi'nde 9 Ekim 2016'da terör örgütü PKK mensuplarınca çocuklarının gözleri önünde şehit edilen AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Muştu'nun ailesi, o gün yaşadıkları acıyı yüreklerinde hissediyor.

Babaları şehit edildiğinde 17 yaşında olan Pınar, 16 yaşında olan Yeter, 14 yaşında olan Umut, 13 yaşında olan Vedat, 12 yaşında olan İsmihan ile 11 yaşında olan Dicle yaşadıkları acı dolu geceyi unutamıyor.

Küçük yaşta babalarını teröre kurban veren Muştu'nun 6 çocuğu ve eşi, ondan geriye kalan fotoğraf ve özel eşyalarına bakarak teselli buluyor.

Günahsız insanları öldüren terör örgütü PKK'yı lanetleyen Muştu'nun çocukları, babalarından devraldıkları mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek istiyor.

"Şehidimizle gurur duyuyoruz"
Aradan geçen zamana rağmen eşini kaybetmenin acısını yüreğinde hisseden 48 yaşındaki Belgüzar Muştu, AA muhabirine, eşini kaybettikten sonra çok zor günler yaşadıklarını söyledi.

Yardımsever biri olan eşinin bölgede çok sevildiğini anlatan Muştu, "Eşimin şehit edilmesinden sonra çok acılı günler yaşadık, psikolojimiz bozuldu. Çok şükür çocuklarım şehit evladı. Nereye gidersek tüm kapılar bize açık. Şehidimizle gurur duyuyoruz. Onunla başımız dik, alnımız açık. Çok iyi bir insan ve hayırseverdi. Bu yüzden herkes tarafından sevilip sayılırdı. Allah bu acıyı bize yaşatanları affetmesin." diye konuştu.

"Babamın yarım bıraktığı davayı sürdüreceğiz"
Babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan kızı Yeter Muştu ise aradan geçen zamana rağmen babalarını unutmadıklarını dile getirdi.

Suçu günahı olmayan babasının teröristlerce şehit edildiğini dile getiren Muştu, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız her şeyde babamın ismi geçiyor. Onu unutamıyoruz. Bugün şehit çocuğu olmanın gururuyla yaşıyoruz. Başımızı düşmana karşı eğmiyorsak babamın sayesindedir. Babamın yarım bıraktığı davayı çocukları olarak sonsuza kadar sürdüreceğiz. Vatanımıza ve milletimize hayırlı evlatlar olmaya çalışacağız."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PKK'nın katlettiği AK Parti'li Muştu'nun ailesi acı dolu geceyi unutamıyor08 Ekim 2020 Perşembe 12:18
  • Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu08 Ekim 2020 Perşembe 12:17
  • Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da sivillerin yaşadığı yerlere saldırdı08 Ekim 2020 Perşembe 12:11
  • Bakan Koca: Pandemi henüz bitmedi08 Ekim 2020 Perşembe 12:07
  • Müdürlüğü bıraktı, çiftçi desteğiyle sürü sahibi oldu08 Ekim 2020 Perşembe 11:46
  • Milli İHA'lar yerli uydu terminaline kavuştu08 Ekim 2020 Perşembe 11:45
  • Financial Times: Türkiye, SİHA'larda ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip oldu08 Ekim 2020 Perşembe 11:14
  • Barış Pınarı Harekatı 1 yaşında08 Ekim 2020 Perşembe 11:13
  • Bakan Akar, İtalya'ya gidiyor08 Ekim 2020 Perşembe 11:06
  • Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı08 Ekim 2020 Perşembe 11:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti