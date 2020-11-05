  • BIST 1.180
  • Altın 529,042
  • Dolar 8,4170
  • Euro 9,9488
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 12 °C
»

PKK'nın katlettiği işçiler için hazin tören

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin füze ve uzun namlulu silahlarla yaptıkları saldırıda şehit olan Selim Gündüz(19), Zeki Ölmez(45) için memleketleri Yüksekova'da tören düzenlendi.
PKK'nın katlettiği işçiler için hazin tören

Hakkari'nin Derecik İlçesi'nin Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinasına, dün PKK'lı teröristler tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda, işçilerden Selim Günüz olay yerinde şehit olurken, Zeki Ölmez ile Mehmet Reşat Keskin ise ağır yaralandı. Ancak Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ölmez ile Keskin de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Otopsileri tamamlanan ve cenazeleri ailelerine teslim edilen Selim Gündüz ve 5 çocuk babası Zeki Ölmez için akşam saatlerinde Yüksekova Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan İhsaniye Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve yakınları katıldı. 

Türk Bayrağı'na sarılı tabutların, tören alanına getirilmesinden sonra şehitler için saygı duruşunda bulunulup dua okunurken, yakınları ise tabutlara sarılarak feryat etti. Yapılan törenin ardından şehit işçilerden Selim Gündüz, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünün Kilimli mezrasında, Zeki Ölmez ise ilçe merkezindeki Akalın mezarlığında toprağa verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kurum: İzmir’in yeniden dönüşümüne ilişkin iş sürecine giriyoruz05 Kasım 2020 Perşembe 16:08
  • Gülistan için 150 saat dalış yapıldı, baraj gölünün yüzde 70'i tarandı05 Kasım 2020 Perşembe 16:08
  • Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı denize iniyor05 Kasım 2020 Perşembe 15:25
  • RTÜK açıkladı! Lisans aldılar05 Kasım 2020 Perşembe 15:24
  • Konya'daki süt toplama merkezinde tepkiye neden olan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı05 Kasım 2020 Perşembe 15:11
  • Konya'daki süt toplama merkezinde tepkiye neden olan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı05 Kasım 2020 Perşembe 15:08
  • İstanbul'da kanalizasyon bakımı sırasında patlama: 2 yaralı05 Kasım 2020 Perşembe 15:08
  • Şırnaklı öğrencilerden İzmir'deki depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası05 Kasım 2020 Perşembe 15:07
  • Trabzon'dan yaklaşık 14 milyon dolarlık Karadeniz somonu ihracatı05 Kasım 2020 Perşembe 15:06
  • Akkuş'a kurulan rüzgar enerji santralinde elektrik üretimine başlandı05 Kasım 2020 Perşembe 15:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti