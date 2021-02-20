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PKK'nın kozmik odasına girildi

TSK’nın Gara baskını ile başlayan panik havasının nedeni belli oldu. Operasyonda ABD’nin verdiği yeni nesil silahlar, kullanıcıları ile birlikte imha edildi.
PKK'nın kozmik odasına girildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Gara baskını ile başlayan panik havasının nedeni belli oldu. Operasyonda hem örgütü deşifre edecek kozmik belgeler ele geçirildi, hem de ABD’nin verdiği yeni nesil silahlar, kullanıcıları ile birlikte imha edildi. TSK’nın Irak’ın kuzeyinde 25 kilometre derine inip 75 kilometrelik bir hatta gerçekleştirdiği Gara operasyonuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Operasyonda sözde karargah ve eğitim merkezleri ile hastane/terzihane gibi yaşamsal tesisleri yerle bir edilen terör örgütüne daha büyük darbe ise arşivlerin ele geçmesi oldu.

İLİŞKİ AĞI DEŞİFRE OLACAK

Terör örgütünün Gara’daki kozmik odalarına giren özel kuvvet birimleri, önemli örgütsel dökümanlara ulaştı. Belgelerde eylem planları, örgütün yapılanması ve uluslararası ilişki ağı ile ilgili önemli bilgiler olabileceği belirtiliyor. Ayrıca KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan gibi bazı örgüt elebaşlarının bölgede zaman zaman toplantı gerçekleştirdiği, bu toplantılara ilişkin bilgilere ulaşılabileceği vurgulanıyor. Gara’da ele geçirilen arşiv belgelerinin deşifre edilmesiyle PKK’ya yurt içi ve yurt dışında çok sayıda operasyon düzenlenebileceği de öğrenildi.

MANPADS VE ATGM’LER ÇIKTI

Teröristlerden büyük ölçüde temizlenen Metina, Zap ve Avaşin gibi PKK kamplarını besleyen lojistik üs konumundaki Gara’ya yönelik operasyonda, örgütün özel mühimmatları da yok edildi. ABD, Rusya ve Avrupa devletlerinin örgüte verdiği silah ve mühimmatların yanı sıra yeni nesil Manpads füzeleri ve güdümlü tanksavar füzesi olan ATGM’ler de hava bombardımanlarıyla imha edildi. Yabancı askerlerin maket uçak ve drone eğitimi verdiği Gara’da, yine yabancı istihbarat servisleri ajanlarının söz konusu mühimmat ve füzelere yönelik eğitim verdiği PKK’lı teröristler de etkisiz hale getirildi.

TAK’ın merkezi vuruldu

Gara’ya düzenlenen operasyonda PKK’nın metropol ve şehirlerde bombalı eylem yapan uzantısı TAK’ın merkezi de savaş uçakları tarafından vuruldu. Ankara Merasim Sokak ve Kızılay, Bursa Ulu Cami, İstanbul Vezneciler, Bahçelievler ve Vodafone Park, Adana Valiliği ve Kayseri’de askeri servis araçlarına bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü TAK’ın aynı tür bombaları da Gara operasyonunda imha edildi. TAK’a ait bazı bilgi ve belgeler de güvenlik güçlerince ele geçirildi.

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