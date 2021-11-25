PKK'nın kullandığı sığınaklarda 2 kardeşi şehit eden mühimmatın aynısı bulundu

TUNCELİ'de 'Eren Kış-6 Mercan Dağları' operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'nın kullandığı çok sayıda sığınak ve içerisinde mühimmat ile yaşam malzemeleri bulundu.

Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timlerinin katıldığı Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu devam ediyor. Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında yer alan sarp ve ormanlık alanlarda gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK ve TİKKO örgütlerinin kullandığı çok sayıda sığınak bulundu.

SIĞINAKLARDA AYAZ VE NUPELDA’YI ŞEHİT EDEN MÜHİMMATLARIN AYNISI ELE GEÇİRİLDİ

Ovacık ile Hozat ilçesi arasında yer alan bir sığınakta ele geçirilen 1 adet 40 milim bomba atar mühimmatının, 2018 yılında Ovacık ilçesi Bilgeç köyünde 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu'nun yaşamını yitirmesine sebep olan el yapımı patlayıcının içinde yer alan 40 milim bomba atar mühimmatı ile aynı özelliği taşıdığı tespit edildi.

67 SIĞINAK VE 5 MAĞARA KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonların başladığı günden itibaren, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), İnsansız Hava Aracı (İHA), Kobra tipi taarruz helikopterleri ve iz bulma köpekleri ile güvenlik güçleri, terör örgütü üyelerinin barınma, üslenme ve depo olarak kullanılmakta olduğu 67 sığınak ile 5 mağara tespit etti. Sığınak ve mağaralar içinde yaklaşık 2 ton civarında gıda maddesi ile birlikte 2 adet silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Sığınakta delil niteliği taşıyan malzemelere de el konulurken sığınaklar imha edildi.