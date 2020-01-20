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PKK'nın yıktığı evleri, devlet yeniden yaptı

Şırnak'ta terör mağduru 583 aileye, evleri teslim edildi.
PKK'nın yıktığı evleri, devlet yeniden yaptı

Şırnak Gençlik Merkezi Salonu'nda İsmetpaşa ve Dicle mahallelerinde yapımı tamamlanan konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

2 BİN 824 KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Cengiz Eren, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar 2 bin 824 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerin konutlara bir hafta içerisinde taşınabileceğini ifade eden Eren, "Bugün 6. etap kurasını çekiyoruz. Vatandaşlarımıza yeni evleri hayırlı olsun. Nisan ayı sonuna kadar tüm konutları teslim etmeyi hedefliyoruz." dedi.

"4 YILDIR BÜYÜK SIKINTILAR ÇEKTİK"

Kuraya katılan Sedat Şat ise uzun süredir bugünü beklediklerini belirterek, Gazipaşa Mahallesindeki evinin teröristlerin saldırısı sonucu yıkıldığını belirterek, "4 yıldır çok büyük sıkıntılar çektik. Dairelerimize kavuşacağımız için mutluyuz." diye konuştu.

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