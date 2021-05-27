PKK'nın 'zengin olma vaadiyle' kandırdığı çocukları istismarı emniyet raporunda

Emniyet'in "PKK-KCK/PYD-YPG Terör Örgütü Kadın ve Çocuk İstismarı" raporunda, terör örgütünün hukuki ehliyetsizliklerinden faydalandığı çocukları, sabıkalı ve aranır duruma gelmeleri halinde örgütün dağ kadrosuna gönderdiği tespitine yer verildi.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan raporda terör örgütü PKK/KCK'nın çocukları istismar faaliyetlerinin, kuruluş yıllarından itibaren sürdürdüğü stratejinin bir parçası olduğu belirtildi. Raporda, çocukların eylemlerde kullanılmasının, örgütün silahlı faaliyetlerinin artış gösterdiği 1990'lı yıllarda en üst seviyeye çıktığı ve bugün de bu tutumun devam ettiği kaydedildi.

Örgütün sözde üst düzey yöneticileri açısından tehdit görülmüyor

PKK/KCK'nın eleman temini konusunda yaş sınırı gözetmediği aktarılan raporda, Irak'ın kuzeyinde çocuklara silahlı eğitim verilen kampların olduğu, Gara'da bulunan "Tabura Zaroken" adındaki sözde çocuk taburunun sorumluluğunu terörist elebaşlarından Duran Kalkan'ın yaptığı ve sözde örgüt yöneticilerinden Murat Karayılan'ın, çocuk örgüt mensuplarının eğitimleriyle özel olarak ilgilendiği bilgisine yer verildi.

Terör örgütünün, çocukları eylemlerde yoğun olarak kullandığı belirtilen raporda, "Yasal statüleri istismar edilen çocuklar, bilinçli şekilde örgüt içerisine çekilmekte ve kara propaganda amacıyla başta illegal gösteriler olmak üzere sokak eylemlerinde ön saflara itilmektedir. Bu tarz eylemlerle hukuki ehliyetsizliklerinden faydalanılan çocuklar, sabıkalı ve aranır duruma gelmeleri halinde ise örgütün dağ kadrosuna aktarılmaktadır." denildi.

PYD/YPG'nin çocuk istismarı

Terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin, 2012'den itibaren Suriye'nin kuzeyini işgal etmeye başlamasıyla eleman temini noktasında da PKK/KCK ile aynı stratejiyi izlediğine vurgu yapılan raporda, Suriye'deki varlığını sağlamlaştırmak amacıyla militan sayısını artırma ihtiyacı duyan PYD/YPG'nin, tehdit, kaçırma, kandırma, maaş bağlama gibi yöntemlerle veya kimsesiz olmasından yararlanarak küçük yaştaki çocukları sistematik şekilde örgüt saflarına kattığına işaret edildi.

Raporda, sözde çocuk taburlarında silahlı/ideolojik eğitimler verilen çocukların, daha sonra çatışma bölgelerine gönderildiği, çatışmalarda hayatını kaybeden çocukların fotoğraf ve videolarının kara propaganda amacıyla bazı basın-yayın organlarına servis edildiği aktarıldı.

Çocuk örgüt mensuplarına eğitim sonrası teröristbaşının kitapları üzerine yemin ettirildiği tespitine yer verilen raporda, PYD/YPG'nin sözde çocuk taburunda eğitim veren PKK/KCK mensuplarının, terör örgütleri arasındaki bağı gizlemek amacıyla üzerlerine PYD/YPG'nin sözde üniformalarını giydikleri kaydedildi.

Raporda, "Gençlik taburu isimli PKK/KCK-PYD/YPG kamplarında kırsal alana ve terör örgütüne adapte olmaları için 12 yaşındaki çocuklara dahi silahlı ve ideolojik eğitim verilerek örgüte bağlılıklarının artırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir." vurgusu yapıldı.

PKK'da çocuklara verilen silahlı/ideolojik eğitimler terörist ifadelerinde

Raporda, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadelerine de yer verildi.

7 Aralık 2018'de teslim olan bir örgüt mensubu, kendisi gibi örgüt içinde faaliyetlerde bulunan çocuklara ilişkin şu aktardı:

"PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde 18 yaş altı çocuklar bulunmaktadır. Ben de 17 yaşında gitmiştim. 12-13 yaşlarında çocukların örgüt içerisinde olduğunu bizzat gördüm. Bu çocuklar, ayrı bölgelerde eğitilmektedir. Gara bölgesinde çocuk kampının olduğunu duydum ancak yerini bilmiyorum. Suriye'de Şeddadi bölgesinde 40 kişilik 18 yaş altı çocuğun eğitim gördüğünü biliyorum. Genelde intihar eylemi yapacak kişileri çocuk yaşlarda alarak eğitmektedirler."

23 Şubat 2020'de teslim olan bir başka terörist ise örgüte katılımını "Okulu bırakıp işe başladıktan sonra ara sıra HDP binasına gidiyordum. Burada tanıştığım bir örgüt mensubu, 'Eğer örgüte katılırsan zengin olursun ve rahat yaşarsın' diyerek beni kandırdı. Daha sonra 2 örgüt mensubuyla gelerek beni aldı ve kırsal alana götürdü. Bu şekilde örgüte katıldım." sözleriyle anlattı.

13 Ağustos 2018'de teslim olan bir örgüt mensubu, örgütsel faaliyetlere dair, "2014 yılının başında Zap kampına bölük komutanı olarak geldim. Burada 12-16 yaşlarında örgüt mensubu şahıslar vardı. Ben bu şahıslara ideolojik ve silahlı olarak eğitimler vermekteydim." bilgisini verdi.

11 Mart 2020'de teslim olan bir örgüt mensubu, çocuk teröristlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Jiyan Garzan kod adlı örgüt mensubu Suriye'nin Kobani (Aynularap) şehrinde bulunan çocuk bölümünde görevlendirildiğimi söyledi. Burası Kobani merkezde bulunan iki katlı iki binadan oluşuyordu. Aileleri ölen ya da ailesi olmayan çocuklara örgütün ideolojisi benimsetiliyor ve bu çocuklar maddi durumu iyi olan örgüt destekçisi ailelere evlatlık olarak veriliyordu."