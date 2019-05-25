PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis- Tatvan ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nın desteğiyle operasyon gerçekleştirildiği, operasyonda yakın hava desteğiyle birlikte toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB: BİTLİS'TE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Bitlis’in Hizan bölgesine düzenlenen ve hava unsurları ile desteklenen operasyonlarda en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verldi:
"Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatları ile desteklenen ve halen devam eden Hizan/Bitlis bölgesindeki operasyonlarda en az 2 terörist etkisiz hale getirildi."
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