PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı, Bitlis’in Tatvan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis- Tatvan ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nın desteğiyle operasyon gerçekleştirildiği, operasyonda yakın hava desteğiyle birlikte toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB: BİTLİS'TE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Bitlis’in Hizan bölgesine düzenlenen ve hava unsurları ile desteklenen operasyonlarda en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verldi:

"Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatları ile desteklenen ve halen devam eden Hizan/Bitlis bölgesindeki operasyonlarda en az 2 terörist etkisiz hale getirildi."